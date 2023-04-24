Ловчев отреагировал на слухи о возможной отставке Абаскаля из «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на слухи о возможной отставке действующего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. По мнению эксперта, владельцы «Спартака» не станут идти на кардинальные действия в тренерском вопросе.
«Начались какие-то странные разговоры про Абаскаля. Но думаю, что «Лукойл» дёргаться с тренером не будет — это не история Федуна, когда тренеров часто меняли под воздействием нескольких болезненных поражений.
Кроме того, надо признать, что Абаскаль действительно слепил команду, которая играет в хороший футбол в атаку. И есть фактор, который влияет сейчас на результат — травмированы несколько основных игроков, а на Кубок трое ещё и дисквалифицированы. Драка в Питере в конце прошлого года дорого обошлась как «Зениту», так и «Спартаку» — урок на будущее», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
- 24 апреля 2023
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