Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хлестов: в Абаскале разве есть потенциал? Поставьте тренером Мостового — хуже не будет!

Хлестов: в Абаскале разве есть потенциал? Поставьте тренером Мостового — хуже не будет!
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов считает, что у главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля нет потенциала. По его мнению, на пост наставника «Спартака» можно назначить экс-футболиста Александра Мостового, и ситуация в московском клубе не ухудшится.

«Мостовой хочет стать тренером? Великолепно! Вот сейчас «Спартак» тренирует Абаскаль — в нём разве есть какой-то потенциал? Любого сейчас туда поставь — а дальше как повезёт. Когда происходит каждый раз смена тренера, ни к чему хорошему это не приводит.

Сейчас в красно-белом клубе нет игроков! Романцев раньше решал всё: выбирал футболистов, убирал их, принимал решения по играм. Когда он говорил «свободен» — значит с тобой всё решено. Сейчас у тренера нет таких привилегий. Поставьте сейчас в «Спартак» Александра Мостового главным тренером, хуже не будет! Результаты не будут хуже, вообще ничего плохого не будет!» — приводит слова Хлестова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Гладилин: Абаскаль не поставил игру «Спартаку» — сами виноваты в поражении от «Акрона»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023