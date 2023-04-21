Хлестов: в Абаскале разве есть потенциал? Поставьте тренером Мостового — хуже не будет!

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов считает, что у главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля нет потенциала. По его мнению, на пост наставника «Спартака» можно назначить экс-футболиста Александра Мостового, и ситуация в московском клубе не ухудшится.

«Мостовой хочет стать тренером? Великолепно! Вот сейчас «Спартак» тренирует Абаскаль — в нём разве есть какой-то потенциал? Любого сейчас туда поставь — а дальше как повезёт. Когда происходит каждый раз смена тренера, ни к чему хорошему это не приводит.

Сейчас в красно-белом клубе нет игроков! Романцев раньше решал всё: выбирал футболистов, убирал их, принимал решения по играм. Когда он говорил «свободен» — значит с тобой всё решено. Сейчас у тренера нет таких привилегий. Поставьте сейчас в «Спартак» Александра Мостового главным тренером, хуже не будет! Результаты не будут хуже, вообще ничего плохого не будет!» — приводит слова Хлестова «РБ Спорт».