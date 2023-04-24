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Педри высказался после первого сыгранного матча за «Барселону» за два месяца

Педри высказался после первого сыгранного матча за «Барселону» за два месяца
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Полузащитник «Барселоны» Педри высказался о победе над мадридским «Атлетико» (1:0) в матче 30-го тура чемпионата Испании. Эта встреча стала для испанского полузащитника первой за два месяца. Он пропускал игры команды из-за травмы.

«Я очень рад вернуться и победить. Вся команда восприняла этот матч как финальный. Он был очень важным и против великого соперника. Всегда есть надежда на титул, но осталось восемь финалов.

Ферран — игрок, который много работает… Есть вещи, которые люди не видят, и он заслуживал этого забитого мяча», — приводит слова Педри Marca.

Видеообзор. «Барселона» — «Атлетико» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 30-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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