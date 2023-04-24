Хавбек «Акрона» Салтыков: «Спартак»? Почему другие в РПЛ могут их обыгрывать, а я не могу?

Полузащитник «Акрона» Никита Салтыков рассказал о впечатлениях от игры со «Спартаком» в Кубке России. В частности, 18-летний футболист, ставший автором победного гола, ответил на вопросы об индивидуальных противостояниях с защитниками московского клуба.

«Почему это должно меня смущать? Это обычные люди – две руки, две ноги. Я нападающий, люблю обыгрывать, это одно из моих сильных качеств. Неважно, во Второй, Первой, Премьер-Лиге – я всё равно пойду обыгрывать, если будет позволять ситуация. Не хотел бы никого принизить или возвысить, но у меня получалось обыгрывать в этом матче, так что разницы в классе не почувствовал.

Да во Второй лиге бывали игры и получше, я тоже много обыгрывал. В одном матче было 18 попыток обводок и 15 успешных. Со «Спартаком» я часто оставался 1 в 1 или 1 в 2. Я верил в свои силы, вера мне помогла. Я не боялся, не перестраховывался, не разворачивал назад. Почему другие в РПЛ могут их обыгрывать, а я не могу? Поверил – и получилось», – приводит слова Салтыкова Metaratings.ru.

Напомним, «Акрон» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в матче плей-офф Пути регионов Фонбет Кубка России.