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Никита Салтыков: Калешин хочет, чтобы мы все были как Каземиро

Никита Салтыков: Калешин хочет, чтобы мы все были как Каземиро
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Хавбек «Акрона» Никита Салтыков ответил на вопрос о том, на кого равняется в Европе, и рассказал о методах работы тренера команды Евгения Калешина.

«Калешин на занятиях показывал фрагмент матча «Севилья» – «Манчестер Юнайтед». «Севилья» пробила с подбора после углового. Ближе к бьющему был Санчо, но он повернулся пятой точкой к мячу – и мяч мимо него пролетел. А Каземиро сделал шаг в сторону, подставил грудь и заблокировал удар. Евгений Игоревич хочет, чтобы мы все были как Каземиро, а не отворачивались. Он сказал, что у Каземиро пять трофеев Лиги чемпионов, а у Санчо – ни одного. Это про то, каким должен быть менталитет…

Он знает моего любимого игрока в Европе – Хвичу Кварацхелию, мы с ним обсуждаем какие-то моменты. Евгений Игоревич – супертактик, один из лучших на моём пути. За Хвичей я следил, ещё когда он в «Рубине» играл. Помню, смотрел с другом матч «Рубин» – «Ростов». Они сыграли 0:0, но Хвича левый фланг так отвозил… И между прокидывал, и эластико даже сделал. Я рад, что у него так идёт карьера.

А рос я на Месси, конечно. У моего друга отец сильно увлекался футболом, он нам показывал игру Месси. Это лучший игрок всех времён. Такого, как он, ещё не было. После того как Аргентина выиграла чемпионат мира, очень сильно радовался за него – даже мурашки пошли по телу, никогда такого не было. Как будто я был на стадионе», – цитирует Салтыкова Metaratings.ru.

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