Ляказетт: пока слишком рано говорить о завершении карьеры. Я не думаю, что он близок

31-летний нападающий «Лиона» Александр Ляказетт порассуждал насчёт возможного завершения своей карьеры в ближайшие несколько лет.
«Пока слишком рано говорить о завершении карьеры. Это могло бы произойти в «Лионе». Даже если у меня осталось два года по контракту, никогда не знаешь, что будет дальше. Я не думаю, что на данный момент близок к концу своей карьеры. Надеюсь, что моя история ещё не закончена», – приводит слова Ляказетта Telefoot.
Французский форвард присоединился к «Лиону» летом 2022 года. Его первый сезон в чемпионате Франции после возвращения увенчался оглушительным успехом: только Килиан Мбаппе (22) и Джонатан Дэвид (21) забили больше Ляказетта в Лиге 1 (20 голов).
«Лион» занимает седьмое место, набрав 50 очков в 32 играх чемпионата. Команда на шесть очков отстаёт от еврокубковой зоны.
- 24 апреля 2023
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