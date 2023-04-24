Ляказетт: пока слишком рано говорить о завершении карьеры. Я не думаю, что он близок

31-летний нападающий «Лиона» Александр Ляказетт порассуждал насчёт возможного завершения своей карьеры в ближайшие несколько лет.

«Пока слишком рано говорить о завершении карьеры. Это могло бы произойти в «Лионе». Даже если у меня осталось два года по контракту, никогда не знаешь, что будет дальше. Я не думаю, что на данный момент близок к концу своей карьеры. Надеюсь, что моя история ещё не закончена», – приводит слова Ляказетта Telefoot.

Французский форвард присоединился к «Лиону» летом 2022 года. Его первый сезон в чемпионате Франции после возвращения увенчался оглушительным успехом: только Килиан Мбаппе (22) и Джонатан Дэвид (21) забили больше Ляказетта в Лиге 1 (20 голов).

«Лион» занимает седьмое место, набрав 50 очков в 32 играх чемпионата. Команда на шесть очков отстаёт от еврокубковой зоны.