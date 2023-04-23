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Автогол защитника «Лиона» принёс «Марселю» три очка в матче 32-го тура Лиги 1

Автогол защитника «Лиона» принёс «Марселю» три очка в матче 32-го тура Лиги 1
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Сегодня, 23 апреля, состоялись матчи 32-го тура чемпионата Франции. В центральной встрече игрового дня «Лион» на своём поле принимал «Марсель», финальный свисток зафиксировал победу провансальцев со счётом 2:1.

Счёт в матче открыли гости. Дженгиз Ундер провёл гол «в раздевалку» на 44-й минуте. На 68-й минуте усилиями Александра Ляказетта хозяева восстановили равновесие, ассистировал форварду «ткачей» Корентин Толиссо. Матч шёл к закономерной ничьей, когда на последних секундах компенсированного времени результативную ошибку совершили защитники хозяев: собираясь вынести мяч подальше от ворот после флангового навеса, Синали Дьоманде угодил прямо в Мало Гюсто, который и стал автором гола в свои ворота.

Серия побед «Лиона» в чемпионате Франции прервалась на отметке в три матча, а «Марсель» не проигрывает в шести последних турах.

Франция - Лига 1. 32-й тур
23 апреля 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Лион
Лион
Окончен
1 : 2
Марсель
Марсель
0:1 Ундер – 44'   1:1 Ляказетт – 68'   1:2 Гюсто – 90+2'

Ранее в этот день «Монпелье» одолел «Ренн» с минимальным счётом 1:0.

Лидирует в чемпионате Франции «ПСЖ», набравший 75 очков в 32 матчах. На втором месте расположился «Марсель», у которого 67 очков, на третьем находится «Ланс» с 66 очками. «Лион» занимает седьмое место, в его активе 50 очков.

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