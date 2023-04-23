Автогол защитника «Лиона» принёс «Марселю» три очка в матче 32-го тура Лиги 1

Сегодня, 23 апреля, состоялись матчи 32-го тура чемпионата Франции. В центральной встрече игрового дня «Лион» на своём поле принимал «Марсель», финальный свисток зафиксировал победу провансальцев со счётом 2:1.
Счёт в матче открыли гости. Дженгиз Ундер провёл гол «в раздевалку» на 44-й минуте. На 68-й минуте усилиями Александра Ляказетта хозяева восстановили равновесие, ассистировал форварду «ткачей» Корентин Толиссо. Матч шёл к закономерной ничьей, когда на последних секундах компенсированного времени результативную ошибку совершили защитники хозяев: собираясь вынести мяч подальше от ворот после флангового навеса, Синали Дьоманде угодил прямо в Мало Гюсто, который и стал автором гола в свои ворота.
Серия побед «Лиона» в чемпионате Франции прервалась на отметке в три матча, а «Марсель» не проигрывает в шести последних турах.
Ранее в этот день «Монпелье» одолел «Ренн» с минимальным счётом 1:0.
Лидирует в чемпионате Франции «ПСЖ», набравший 75 очков в 32 матчах. На втором месте расположился «Марсель», у которого 67 очков, на третьем находится «Ланс» с 66 очками. «Лион» занимает седьмое место, в его активе 50 очков.
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