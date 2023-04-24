Солер хочет остаться в «ПСЖ», несмотря на трудный дебютный сезон

Полузащитник «ПСЖ» Карлос Солер хочет остаться в команде в следующем сезоне, поскольку он счастлив выступать за парижан, сообщает L'Equipe.
По информации источника, несмотря на то что руководство «ПСЖ» по-прежнему ожидает большего от игрока, есть ощущение, что в своей новой роли на поле Солер пригодится клубу в будущем.
Солер присоединился к «ПСЖ» в последний день летнего трансферного окна 2022 года, перейдя за € 18 млн из испанской «Валенсии».
Контракт футболиста с парижской командой действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость 26-летнего игрока по данным интернет-портала Transfermarkt – € 30 млн.
В текущем сезоне Солер провёл в составе «ПСЖ» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами.
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