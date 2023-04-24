«Тоттенхэм» отправил в отставку Стеллини после разгромного поражения от «Ньюкасла»

Временно исполнявший обязанности главного тренера «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини покинул пост, проработав меньше месяца. Причина отставки – фиаско в матче с «Ньюкаслом» (1:6) на «Сент-Джеймс Парк».
«Результат воскресной игры с «Ньюкаслом» был совершенно неприемлем. На это было ужасно смотреть. Мы можем найти множество причин, почему это произошло. Несмотря на то что совет директоров, тренеры и игроки должны взять на себя коллективную ответственность, в конечном итоге ответственность лежит на мне.
Кристиан покинет нынешнюю должность вместе со всем тренерским штабом. Кристиан прибыл в трудный момент сезона, и я хочу поблагодарить его за профессионализм, с которым он и его помощники отнеслись к работе в непростое время. Мы желаем ему и его сотрудникам успехов в дальнейшем.
Райан Мэйсон немедленно примет на себя обязанности главного тренера. Райан хорошо знает клуб и игроков. В ближайшее время мы сообщим, кто ещё войдёт в тренерский штаб.
Сегодня я встретился с комитетом игроков — команда полна решимости сплотиться, чтобы обеспечить максимально успешное завершение сезона. Мы ясно понимаем, что нам нужно показывать футбол, который заслуживает вашей потрясающей поддержки», – приводит обращение к болельщикам председателя правления «Тоттенхэма» Дэниела Леви пресс-служба «шпор».
Напомним, в конце марта «Тоттенхэм» уволил с поста тренера Антонио Конте, назначив временно исполнять обязанности Кристиана Стеллини.
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