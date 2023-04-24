Бензема и Камавинга пропустят игру чемпионата с «Жироной»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не включил в заявку на матч 31-го тура чемпионата Испании с «Жироной», которая запланирована на вторник, 25 апреля, нападающего Карима Бензема и полузащитника Эдуарду Камавинга.

«Бензема и Камавинга получили повреждения и не сыграют с «Жироной». Если бы завтра состоялся полуфинал Лиги чемпионов, а не матч чемпионата, их бы тоже не было в заявке. Если Карим оправится от травмы, то сыграет в субботу против «Альмерии». Он слишком важный игрок для нас», – подчеркнул тренер «сливочных» в понедельник, 24 аперля, на пресс-конференции.

Бензема, на счету которого 20 матчей и 14 голов в текущем сезоне Ла Лиги, получил болезненный удар по левой икроножной мышце в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси» (2:0) неделю назад и был заменён.

Камавинга (30 матчей) получил повреждение в субботу, 22 апреля, в матче с «Сельтой» (2:0).

9 мая «Реалу» предстоит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».