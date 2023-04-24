Анчелотти: у Камавинга мотор от Ferrari, а не от Cinquecento

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отпустил оригинальный комплимент 20-летнему опорному хавбеку Эдуарду Камавинга, который с начала года пользуется безграничным доверием со стороны итальянского специалиста, закрывая позицию крайнего защитника.

«Эдуарду использует игровое время, которое у него есть в качестве крайнего защитника, чтобы поработать над своими слабыми местами. В основном они связаны с его юным возрастом. Он ещё очень молод и должен набраться опыта, набраться тактических знаний. Технически ему нечему учиться, а физически – у него двигатель от Ferrari, а не от Cinquecento*», – сказал Анчелотти на пресс-конференции в понедельник.

Отметим, что Камавинга не сыграет с «Жироной» в предстоящем матче 31-го тура чемпионата Испании из-за небольшого повреждения. Всего на счету полузащитника 30 матчей в текущем сезоне Ла Лиги.

*Cinquecento – модель Fiat, городская малолитражка, выпускавшаяся итальянской компанией с 1991 по 1998 год.