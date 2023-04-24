Умяров: трудно пережили вылет из Кубка России. Это была одна из целей «Спартака» на сезон

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров рассказал о целях команды на сезон.

«Трудно пережили вылет из Кубка России. Всегда трудно вылетать из кубка, тем более такой команде, как «Спартак». Это была одна из целей на этот сезон. Теперь цель — второе место в чемпионате как минимум», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее «Спартак» обыграл «Краснодар» со счётом 4:3 в матче 24-го тура чемпионата России. На 11-й минуте Джон Кордоба вывел гостей вперёд. На 58-й минуте Батчи удвоил преимущество «Краснодара». На 63-й минуте Александр Соболев отыграл один мяч, реализовав 11-метровый удар, а спустя пять минут оформил дубль. На 74-й минуте Эдуард Сперцян вновь вывел «Краснодар» вперёд. Спустя девять минут Антон Зиньковский сравнял счёт, а затем Квинси Промес вывел вперёд красно-белых.