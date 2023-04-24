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Матвей Сафонов: на поле Кади Боржес потерял сознание — не мог встать на ноги

Матвей Сафонов: на поле Кади Боржес потерял сознание — не мог встать на ноги
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Вратарь и капитан «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал неприятный эпизод, возникший по ходу матча 24-го тура между «Спартаком» и «быками» (4:3): в начале второго тайма полузащитник Кади Боржес столкнулся с защитником красно-белых Георгием Джикией и не смог продолжить игру.

«На поле он потерял сознание. Его долго приводили в чувство. Когда его попытались поставить на ноги, он не мог встать. думаю. Из-за плохого самочувствия. Сейчас поехал на рентген. Скорее всего, там травма», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

После столкновения игрок «Краснодара» потерял сознание. Джикия вытащил Боржесу язык, после чего на поле вышла медицинская бригада. На 51-й минуте игрока унесли на носилках. Вместо него на поле появился Алексей Ионов.

Позже стало известно, что у полузащитника «Краснодара» диагностировали перелом лицевой кости.

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