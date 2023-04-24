Обамеянг — главная цель «Барсы» на позицию форварда

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«Барселона» хочет вернуть нападающего «Челси» Пьер-Эмерика Обамеянга в свою команду, сообщает Sky Sports. В продолжении сотрудничества с игроком заинтересован лично тренер каталонского клуба Хави.

Руководство «Барселоны» считает форварда «Челси» приоритетной целью на позицию форварда. Рассматривается в первую очередь такой кандидат, который смог бы обеспечить полноценную конкуренцию Роберту Левандовскому. Сообщается, что сам Обамеянг с нетерпением ждёт своего перехода в «Барселону», несмотря на интерес со стороны итальянских и немецких клубов. Игрок очень хочет вновь поработать под руководством Хави.

В текущем сезоне Обамеянг отметился тремя голами и одной результативной передачей в 19 матчах во всех турнирах.

В шорт-листе «Барсы» также находится нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино. Контракт бразильца с английским клубом истекает предстоящим летом.

Ранее сообщалось об интересе «Барселоны» к ещё одному игроку «Челси» — Н'Голо Канте.