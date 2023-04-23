«Барселона» интересуется двумя игроками «Челси»

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте и нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг могут перейти в «Барселону» в летнее трансферное окно.

Каталонский клуб следит за ситуацией с Канте, чей контракт с лондонским клубом истекает ближайшим летом. Препятствием для трансфера может стать заработная плата игрока: в условиях кризиса «Барселона» может предложить французу двухлетний контракт с гораздо меньшей суммой, чем он получает по текущему договору с «Челси», сообщает Mirror.

«Барселона» также рассматривает подписание Пьер-Эмерика Обамеянга, который выступал в каталонском клубе с зимы по лето 2022 года, а сейчас практически не выходит на поле в составе «Челси».

В текущем сезоне 32-летний Канте принял участие в шести матчах в составе «Челси» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. На счету 33-летнего Обамеянга 19 матчей, три гола и одна результативная передача в рамках всех турниров нынешнего сезона.