«Кристал Пэлас» предложил Уилфриду Захе рекордный контракт

Клуб английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» на фоне возрастающего интереса к форварду Уилфриду Захе со стороны европейских грандов предложил лидеру новый четырёхлетний контракт. По новому соглашению Заха может получать около £ 200 тыс. в неделю или £ 10 млн за сезон. Об этом сообщает The Guardian.
К форварду Кот-д’Ивуара проявляют интерес английские клубы «Арсенал» и «Челси», а также французский «ПСЖ». Пятилетний контакт с «Пэлас», за который Заха провёл более 400 матчей, истекает ближайшим летом. По действующему соглашению зарплата нападающего составляет £ 130 тыс. Если Уилфрид согласится подписать новый договор, это автоматически сделает его самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.
В текущем сезоне Премьер-лиги Заха сыграл за «Кристал Пэлас» 24 матча, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.
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