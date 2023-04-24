Ведущие европейские клубы намерены подписать Уилфрида Заху

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Вингер «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха может покинуть команду этим летом, сообщает The Guardian.

Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца этого сезона. Руководство «Пэлас» предложило ивуарийцу новый контракт на четыре года с зарплатой € 250 тыс. в неделю. Заха станет самым высокооплачиваемым игроком в истории лондонской команды, если примет это предложение.

Интерес к Уилфриду проявляют сразу несколько ведущих европейских клубов. Бесплатно подписать вингера этим летом намерены «Челси», «Бавария», «ПСЖ», «Марсель», «Арсенал» и «Рома».

Сообщается, что футболист желает продолжить свою карьеру исключительно в европейском клубе. Заха уже отклонил предложение от саудовского «Аль-Иттихада» с годовой зарплатой € 9 млн.

В текущем сезоне чемпионата Англии Заха провёл 24 матча в составе «Кристал Пэлас», отметившись шестью голами и двумя результативными передачами.