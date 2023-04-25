«Атлетико» сыграет с «Мальоркой» в сине-белой форме в честь 120-летия клуба

«Атлетико» Мадрид сыграет в сине-белой форме в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой». Об этом сообщается на официальном сайте мадридского клуба.

В среду, 26 апреля, «Атлетико» будет отмечать свой 120-летний юбилей. Цветами первой формы клуба, выпущенной в 1903 году, были синий и белый. Красно-белая расцветка появилась в 1911 году. В матче с «Мальоркой» на сине-белую форму «Атлетико» также будет нашит старый герб клуба, который использовался до 1917 года.

«Барселона» одолела «Атлетико» с минимальным счётом:

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Стартовый свисток в матче «Атлетико» — «Мальорка» прозвучит в 20:30 мск. «Атлетико» находится на третьем месте в Ла Лиге, а «Мальорка» — на 10-м.