Гасилин: в «Амкаре» раздевалки ходили ходуном от крика Евсеева

Бывший нападающий «Амкара» Алексей Гасилин рассказал о периоде совместной работы с главным тренером Вадимом Евсеевым в пермском клубе.
«Мне кажется, я был единственным трансфером, за который «Амкар» заплатил. Остальные приходили бесплатно. Меня тогда ещё хотел Палыч в «Локомотив». Готовы были отдать миллион евро. Но я выбрал «Амкар», потому что хотел быть основным. Плюс у «Зенита» была опция выкупа из «Амкара». Рассчитывал, что вернусь в Питер.
Евсеев недавно сказал: «Гасилин решил, что я ему карьеру сломал. Не футбол, а я»? Вообще не понял этого. Я никогда не говорил, что Валентиныч сломал мне карьеру. Это не в моём стиле. Журналист, который брал интервью, видимо, хотел столкнуть нас лбами. Но не выйдет. Рекомендую «Фабрике футбола» получше разбираться в материале. А Евсеев — топ. Когда мы с «Амкаром» боролись за выживание, раздевалки на каждом матче ходили ходуном от крика Валентиныча. Макеты с фишками летали. Он нас сильно заряжал, мотивировал», – приводит слова Гасилина Sport24.
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