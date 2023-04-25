Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гасилин: в «Амкаре» раздевалки ходили ходуном от крика Евсеева

Гасилин: в «Амкаре» раздевалки ходили ходуном от крика Евсеева
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Амкара» Алексей Гасилин рассказал о периоде совместной работы с главным тренером Вадимом Евсеевым в пермском клубе.

«Мне кажется, я был единственным трансфером, за который «Амкар» заплатил. Остальные приходили бесплатно. Меня тогда ещё хотел Палыч в «Локомотив». Готовы были отдать миллион евро. Но я выбрал «Амкар», потому что хотел быть основным. Плюс у «Зенита» была опция выкупа из «Амкара». Рассчитывал, что вернусь в Питер.

Евсеев недавно сказал: «Гасилин решил, что я ему карьеру сломал. Не футбол, а я»? Вообще не понял этого. Я никогда не говорил, что Валентиныч сломал мне карьеру. Это не в моём стиле. Журналист, который брал интервью, видимо, хотел столкнуть нас лбами. Но не выйдет. Рекомендую «Фабрике футбола» получше разбираться в материале. А Евсеев — топ. Когда мы с «Амкаром» боролись за выживание, раздевалки на каждом матче ходили ходуном от крика Валентиныча. Макеты с фишками летали. Он нас сильно заряжал, мотивировал», – приводит слова Гасилина Sport24.

Материалы по теме
«Этого разгильдяя в команде не будет». За что Евсеев хочет выгнать игрока?
«Этого разгильдяя в команде не будет». За что Евсеев хочет выгнать игрока?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023