Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это точно не пенальти». И. Федотов — о спорном решении судьи в матче «Химки» — «Торпедо»

«Это точно не пенальти». И. Федотов — о спорном решении судьи в матче «Химки» — «Торпедо»
Аудио-версия:
Комментарии

Арбитр Игорь Федотов высказал своё профессиональное мнение о пенальти, назначенном на 45-й минуте матча «Химки» — «Торпедо» (4:2), который впоследствии успешно реализовал нападающий чёрно-белых Андре Фелипе.

«На 45-й минуте Левников не разобрался в эпизоде. Он назначил 11-метровый. Скорее всего, была проверка VAR, но почему-то они оставили решение арбитра в силе. Видимо, Левников посчитал, что для него это пенальти, хотя на повторе видно, что игрок «Торпедо» без попытки сыграть в мяч выставил ногу в сторону, сделал подножку сопернику и сам упал. Простой эпизод — следовало продолжить игру. Это точно не 11-метровый», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Полную экспертизу по матчам можно прочитать на «Чемпионате».

Материалы по теме
«Арбитр взял лопату и начал себя закапывать». Разбор судейства в 24-м туре РПЛ
«Арбитр взял лопату и начал себя закапывать». Разбор судейства в 24-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023