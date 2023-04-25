«Это точно не пенальти». И. Федотов — о спорном решении судьи в матче «Химки» — «Торпедо»

Арбитр Игорь Федотов высказал своё профессиональное мнение о пенальти, назначенном на 45-й минуте матча «Химки» — «Торпедо» (4:2), который впоследствии успешно реализовал нападающий чёрно-белых Андре Фелипе.

«На 45-й минуте Левников не разобрался в эпизоде. Он назначил 11-метровый. Скорее всего, была проверка VAR, но почему-то они оставили решение арбитра в силе. Видимо, Левников посчитал, что для него это пенальти, хотя на повторе видно, что игрок «Торпедо» без попытки сыграть в мяч выставил ногу в сторону, сделал подножку сопернику и сам упал. Простой эпизод — следовало продолжить игру. Это точно не 11-метровый», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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