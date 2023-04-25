«Этот момент мне не понравился». Арбитр Федотов — о голе «Ахмата» в матче с «Сочи»

Бывший судья Игорь Федотов высказался о засчитанном мяче «Ахмата» в ворота «Сочи» (1:0) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«В моменте с голом «Ахмата» произошёл фол и арбитр поднёс свисток ко рту. Не знаю, был свисток или нет, но Фёдоров засчитал гол, не давая принцип преимущества. Здесь надо слушать, что он говорил, потому что тогда это очередной скандал. Ничего не утверждаю, но этот момент мне не понравился», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Обслуживала матч «Ахмат» — «Сочи» бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым. Ему помогали Дмитрий Сафьян и Антон Кобзев, а Игорь Панин был резервным судьёй. «Ахмат» победил благодаря голу Владимира Ильина на 86-й минуте.