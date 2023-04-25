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Форвард сборной Германии Фюллькруг может перейти в «Боруссию» Мёнхенгладбах

Форвард сборной Германии Фюллькруг может перейти в «Боруссию» Мёнхенгладбах
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Нападающий бременского «Вердера» Никлас Фюллькруг может стать игроком мёнхенгладбахской «Боруссии». Об этом в своём «твиттере» сообщает авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг.

По информации источника, руководство «Боруссии» уже обсуждало кандидатуру Фюллькруга с главным тренером команды. Сам нападающий знает об интересе Мёнхенгладбаха. Трансфер может состояться уже летом, но сейчас переговоры ещё не начались. «Вердер» хочет получить за форварда € 20–25 млн. Также к Фюллькругу проявляют интересы клубы из Англии и Италии.

30-летний Фюллькруг забил 16 голов и сделал шесть результативных передач в 28 сыгранных матчах за «Вердер» в текущем сезоне. Форвард отметился двумя забитыми мячами в трёх матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре.

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