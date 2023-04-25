Форвард сборной Германии Фюллькруг может перейти в «Боруссию» Мёнхенгладбах
Поделиться
Нападающий бременского «Вердера» Никлас Фюллькруг может стать игроком мёнхенгладбахской «Боруссии». Об этом в своём «твиттере» сообщает авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг.
По информации источника, руководство «Боруссии» уже обсуждало кандидатуру Фюллькруга с главным тренером команды. Сам нападающий знает об интересе Мёнхенгладбаха. Трансфер может состояться уже летом, но сейчас переговоры ещё не начались. «Вердер» хочет получить за форварда € 20–25 млн. Также к Фюллькругу проявляют интересы клубы из Англии и Италии.
30-летний Фюллькруг забил 16 голов и сделал шесть результативных передач в 28 сыгранных матчах за «Вердер» в текущем сезоне. Форвард отметился двумя забитыми мячами в трёх матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 апреля 2023
-
10:41
-
10:40
-
10:40
-
10:30
-
10:29
-
10:19
-
10:15
-
10:11
-
10:10
-
10:08
-
10:05
-
10:05
-
10:00
-
09:51
-
09:50
-
09:32
-
09:25
-
09:19
-
09:09
-
09:00
-
09:00
-
08:54
-
08:46
-
08:39
-
08:30
-
08:08
-
07:47
-
07:39
-
07:30
-
07:01
-
06:56
-
06:50
-
06:08
-
05:58
-
05:30
Партнерский контент