Форвард сборной Германии Фюллькруг может перейти в «Боруссию» Мёнхенгладбах

Нападающий бременского «Вердера» Никлас Фюллькруг может стать игроком мёнхенгладбахской «Боруссии». Об этом в своём «твиттере» сообщает авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг.

По информации источника, руководство «Боруссии» уже обсуждало кандидатуру Фюллькруга с главным тренером команды. Сам нападающий знает об интересе Мёнхенгладбаха. Трансфер может состояться уже летом, но сейчас переговоры ещё не начались. «Вердер» хочет получить за форварда € 20–25 млн. Также к Фюллькругу проявляют интересы клубы из Англии и Италии.

30-летний Фюллькруг забил 16 голов и сделал шесть результативных передач в 28 сыгранных матчах за «Вердер» в текущем сезоне. Форвард отметился двумя забитыми мячами в трёх матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре.