Валерий Кечинов — о «Спартаке»: так нельзя играть — в защите проходной двор!

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал победу красно-белых в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Спартака».
«В матче с «Краснодаром» «Спартак» показал не самую лучшую игру, особенно в обороне. Так нельзя играть — в защите проходной двор! Но нужно отдать должное — «Спартак» проявил характер. Соболев и Промес повели за собой команду. Казалось, что игра уже безнадёжна, но они её переломили. Хорошо, что восстановился Квинси, — он будет вести за собой партнёров в следующих матчах.
«Спартак» пропускает в каждом матче по два мяча. С такой обороной ничего хорошего не светит. Нужно это исправлять в ближайшие недели. В матче с «Краснодаром» повезло: где-то характер проявили, где-то пенальти могли поставить. В следующих играх такое может не пройти — соперник не простит ошибки», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 25 апреля 2023
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