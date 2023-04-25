Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист «Челси» Ковачич объяснил успехи Хорватии в спорте

Футболист «Челси» Ковачич объяснил успехи Хорватии в спорте
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной Хорватии и лондонского «Челси» Матео Ковачич рассказал, почему хорватская национальная команда успешно выступает на международных соревнованиях. Футболист считает, что это во многом связано с характером жителей маленькой страны.

«Мы достаточно талантливы в спорте, особенно учитывая, что в нашей стране живёт менее четырёх миллионов человек! Хорватия — страна, которая любит спорт, особенно футбол. Вы можете посмотреть, как нас встречали люди после чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Мы талантливы, но у нас есть характер, позволяющий нам бороться и показывать, откуда мы родом. Несмотря на то что мы маленькая страна, мы можем добиваться больших успехов. Мы чувствуем себя единым целым», — приводит слова Ковачича официальный сайт «Челси».

Материалы по теме
Нагельсман отказался от «Челси». Теперь у Боули остался лишь один вариант с топ-тренером
Нагельсман отказался от «Челси». Теперь у Боули остался лишь один вариант с топ-тренером

Ракитич троллит Лукаку после матча Хорватии и Бельгии на ЧМ

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023