Футболист «Челси» Ковачич объяснил успехи Хорватии в спорте

Полузащитник сборной Хорватии и лондонского «Челси» Матео Ковачич рассказал, почему хорватская национальная команда успешно выступает на международных соревнованиях. Футболист считает, что это во многом связано с характером жителей маленькой страны.

«Мы достаточно талантливы в спорте, особенно учитывая, что в нашей стране живёт менее четырёх миллионов человек! Хорватия — страна, которая любит спорт, особенно футбол. Вы можете посмотреть, как нас встречали люди после чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Мы талантливы, но у нас есть характер, позволяющий нам бороться и показывать, откуда мы родом. Несмотря на то что мы маленькая страна, мы можем добиваться больших успехов. Мы чувствуем себя единым целым», — приводит слова Ковачича официальный сайт «Челси».

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