Фёдор Чалов: Марио Фернандес сто процентов входит в пул легенд ЦСКА и сборной России

Нападающий московского ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов назвал защитника Марио Фернандеса легендой обеих команд.

«Марио Фернандес сто процентов входит в пул легенд ЦСКА, да и сборной России тоже», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

32-летний Фернандес до сих пор связан контрактом с ЦСКА. Его соглашение с армейцами рассчитано до июня 2024 года. Ранее стало известно, что бразильский защитник, имеющий российское гражданство, покинул «Интернасьонал», за который играл на правах аренды, по собственной инициативе. По информации СМИ, Фернандес принял такое решение, потому что хотел вернуться в Россию немедленно. Футболист сможет сыграть за ЦСКА только в следующем сезоне.