Кавазашвили — главе судейства РФС: не беритесь за дело, в котором ничего не понимаете

Советский вратарь Анзор Кавазашвили раскритиковал судейский корпус Российского футбольного союза и обратился к его главе Павлу Каманцеву. Футбольный ветеран порекомендовал функционеру не браться за дело, в котором он ничего не понимает.

«Говорить о судействе бесполезно до тех пор, пока в РФС не поймут, что этим должны заниматься понимающие люди. Судейским корпусом должен руководить судья-профессионал. В России много хороших судей, но их и близко не подпускают к руководству. Я бы хотел сказать Павлу Каманцеву — не беритесь за дело, в котором ничего не понимаете», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.

Напомним, накануне гендиректор «Крыльев Советов» Вадим Андреев подал в отставку со своего поста в знак протеста против судейства и бездействия руководства судейского корпуса.