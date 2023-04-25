Кавазашвили — главе судейства РФС: не беритесь за дело, в котором ничего не понимаете

Советский вратарь Анзор Кавазашвили раскритиковал судейский корпус Российского футбольного союза и обратился к его главе Павлу Каманцеву. Футбольный ветеран порекомендовал функционеру не браться за дело, в котором он ничего не понимает.
«Говорить о судействе бесполезно до тех пор, пока в РФС не поймут, что этим должны заниматься понимающие люди. Судейским корпусом должен руководить судья-профессионал. В России много хороших судей, но их и близко не подпускают к руководству. Я бы хотел сказать Павлу Каманцеву — не беритесь за дело, в котором ничего не понимаете», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.
Напомним, накануне гендиректор «Крыльев Советов» Вадим Андреев подал в отставку со своего поста в знак протеста против судейства и бездействия руководства судейского корпуса.
- 25 апреля 2023
-
13:39
-
13:38
-
13:28
-
13:26
-
13:17
-
13:10
-
13:09
-
13:04
-
13:02
-
12:54
-
12:49
-
12:37
-
12:35
-
12:21
-
12:20
-
12:20
-
12:19
-
12:09
-
12:00
-
11:48
-
11:46
-
11:40
-
11:40
-
11:36
-
11:36
-
11:31
-
11:26
-
11:20
-
11:18
-
11:17
-
11:09
-
11:05
-
11:01
-
11:00
-
11:00