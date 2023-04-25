Молодой талант ПСВ рассказал о совете от Килиана Мбаппе

Полузащитник нидерландского ПСВ Ксави Симонс, ранее выступавший за французский «ПСЖ», рассказал об общении с нападающим парижского клуба Килианом Мбаппе. Нидерландец заявил, что француз научил его не обращать внимания на возраст, который, по словам форварда, в футболе не важен.
«Мбаппе? Я много общался с ним, и он всегда говорил мне: «В футболе возраст не имеет значения». Если 21-летний футболист лучше, чем 25-летний, играть будет тот, кто младше. Это то, что я всегда имею в виду», — приводит слова Симонса De Telegraaf.
20-летний Симонс перешёл в ПСВ летом прошлого года на правах свободного агента. В 43 матчах текущего сезона полузащитник отметился 18 забитыми мячами и 11 результативными передачами.
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