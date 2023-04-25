Дембеле и Кристенсен вернутся в состав «Барселоны» на матч с «Бетисом»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что защитник Андреас Кристенсен и нападающий Усман Дембеле попадут в заявку команды на матч 32-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (29 апреля).

«Дембеле и Кристенсен попадут в заявку на матч с «Бетисом». Они оба находятся на финальной части восстановления.

Завтрашний матч будет очень сложным. «Райо» хорошо прессингует, они любят совершать тактические фолы, их соперникам всегда очень неудобно строить свою игру. Мы их не обыгрывали с тех пор, как я стал тренером. Как команду я считаю их скалой», — приводит слова Хави Marca.

Завтра, 26 апреля, «Барселона» проведёт выездной матч с «Райо Вальекано». Встреча начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.