Тренер «Балтики»: Игнашевич — человек-фанат, он изучает топ-клубы — «Ман Сити», «Реал»

Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков рассказал о профессиональных качествах главного тренера команды Сергея Игнашевича. Он рассказал, что Игнашевич — большой фанат своего дела, он изучает аспекты игры европейских топ-клубов и пытается применять эти наработки в своей команде.

«Сергей Игнашевич — жёсткий и суровый тренер? Он и игроком был довольно серьёзным. Часто предъявлял претензии к партнёрам. Требовал с себя, с них, сейчас так же спрашивает со своих футболистов. И не меньше — с себя.

Игнашевич — человек-фанат в хорошем смысле слова. Много времени проводит, изучая соперников, просто аспекты игры других команд. В основном это топ-клубы. Пытается что-то перенять у них. Допустим, розыгрыш стандарта, или от ворот, или быстрые атаки. Условно — у «Ман Сити», «Реала». Игнашевич показывает игрокам своей команды, как это делают на топ-уровне. Призывает к такому же», — приводит слова Мичкова Sport24.