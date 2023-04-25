Шалимов: Кутепов сломал игру «Торпедо» в матче с «Химками» своим безрассудным подкатом

Российский тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Химки» обыграли «Торпедо» со счётом 4:2.

«Из персоналий по матчу выделю торпедовского перуанца Рейну — он и пенальти сделал, и голевую передачу отдал. С отрицательной стороны — защитника Кутепова. Защитник при счёте 2:1, когда твоя команда владеет преимуществом, повела в счёте, просто ломает игру своим безрассудным подкатом. Зачем так прыгать, там защитники рядом? В итоге свой же защитник сломал игру», — сказал Шалимов в интервью «РБ Спорт».

По итогам тура «Химки» по-прежнему располагаются на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, а «Торпедо» — на 16-й.