Главный тренер «Торпедо» Клотет отстранил Кутепова и Нетфуллина от тренировок с командой

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет отстранил от тренировок с основной командой защитника Илью Кутепова и капитана Равиля Нетфуллина. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Оба футболиста продолжат тренировки со второй командой автозаводцев.

29-летний Кутепов стал игроком «Торпедо» летом 2022 года, перейдя на правах свободного агента. За команду он принял участие в 14 матчах, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона.

30-летний Нетфуллин вернулся в «Торпедо» в январе 2020 года, он является воспитанником клуба. В 27 матчах нынешнего сезона на его счету один забитый мяч. Контракт полузащитника с московской командой истекает летом 2024 года.

«Торпедо» после 24 матчей в Российской Премьер-Лиге занимает в турнирной таблице последнее место с 13 очками.