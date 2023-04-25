Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Торпедо» Клотет отстранил Кутепова и Нетфуллина от тренировок с командой

Главный тренер «Торпедо» Клотет отстранил Кутепова и Нетфуллина от тренировок с командой
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет отстранил от тренировок с основной командой защитника Илью Кутепова и капитана Равиля Нетфуллина. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Оба футболиста продолжат тренировки со второй командой автозаводцев.

29-летний Кутепов стал игроком «Торпедо» летом 2022 года, перейдя на правах свободного агента. За команду он принял участие в 14 матчах, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона.

30-летний Нетфуллин вернулся в «Торпедо» в январе 2020 года, он является воспитанником клуба. В 27 матчах нынешнего сезона на его счету один забитый мяч. Контракт полузащитника с московской командой истекает летом 2024 года.

«Торпедо» после 24 матчей в Российской Премьер-Лиге занимает в турнирной таблице последнее место с 13 очками.

Материалы по теме
Крутейшая перестрелка аутсайдеров! «Химки» близки к спасению, а «Торпедо» — к вылету?
Крутейшая перестрелка аутсайдеров! «Химки» близки к спасению, а «Торпедо» — к вылету?
Материалы по теме
«Это точно не пенальти». И. Федотов — о спорном решении судьи в матче «Химки» — «Торпедо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023