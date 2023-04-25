Главный тренер «Торпедо» Клотет отстранил Кутепова и Нетфуллина от тренировок с командой

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет отстранил от тренировок с основной командой защитника Илью Кутепова и капитана Равиля Нетфуллина. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Оба футболиста продолжат тренировки со второй командой автозаводцев.
29-летний Кутепов стал игроком «Торпедо» летом 2022 года, перейдя на правах свободного агента. За команду он принял участие в 14 матчах, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона.
30-летний Нетфуллин вернулся в «Торпедо» в январе 2020 года, он является воспитанником клуба. В 27 матчах нынешнего сезона на его счету один забитый мяч. Контракт полузащитника с московской командой истекает летом 2024 года.
«Торпедо» после 24 матчей в Российской Премьер-Лиге занимает в турнирной таблице последнее место с 13 очками.
- 25 апреля 2023
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