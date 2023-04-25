Надежда Смирнова продлила контракт с ЦСКА до 2026 года
Поделиться
Полузащитница московского ЦСКА Надежда Смирнова продлила контракт с клубом до 2026 года. Об этом сообщается в телеграм-канале команды.
«В ЖФК ЦСКА Надежда со дня его основания. Надя несколько раз попадала в символическую сборную чемпионата — в 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 годах. Помимо этого, становилась лучшим игроком Суперлиги-2019, Суперлиги-2020 и лучшим ассистентом чемпионата Суперлиги сезона 2021 года. В 2017 и 2022 годах стала обладательницей Кубка России, с ЖФК ЦСКА стала чемпионом России в 2019 и 2020 годах. Всего сыграла в 121 матче за ЖФК ЦСКА и забила 41 гол, совершила 32 голевые передачи.
Желаем новых высот и трофеев с ЖФК ЦСКА!» — говорится в заявлении клуба.
27-летняя Смирнова выступает на позиции опорного полузащитника.
Комментарии
- 25 апреля 2023
-
21:23
-
21:15
-
21:06
-
21:00
-
20:57
-
20:51
-
20:51
-
20:47
-
20:45
-
20:44
-
20:30
-
20:15
-
20:13
-
20:09
-
20:00
-
20:00
-
19:45
-
19:40
-
19:36
-
19:34
-
19:33
-
19:30
-
19:10
-
19:10
-
18:55
-
18:40
-
18:38
-
18:35
-
18:30
-
18:24
-
18:22
-
18:21
-
17:54
-
17:53
-
17:42
Партнерский контент