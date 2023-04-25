Игорь Шалимов: есть беспокойство за Пиняева

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче 24-го тура РПЛ между московскими ЦСКА и «Локомотивом». Напомним, встреча завершилась со счётом 1:1.

«Есть беспокойство за Пиняева — нагрузки большие, играет много, рывки затяжные. Ход матча предопределило удаление Митая, оба раза защитник терял позицию и вынужден был фолить. Дурные какие-то фолы, на суете. Если бы Митай не трогал соперников, там было кому встречать. А в итоге спешил, получал карточки.

В итоге ЦСКА получил преимущество, имел много моментов, выглядел хорошо, но «Локо» своим терпением как будто усыпил соперника. В таких играх надо добивать соперника, потому что чем дальше, тем больше риск случайного ответного гола», — приводит слова Игоря Шалимова «РБ Спорт».