Игорь Шалимов: есть беспокойство за Пиняева
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Российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче 24-го тура РПЛ между московскими ЦСКА и «Локомотивом». Напомним, встреча завершилась со счётом 1:1.
«Есть беспокойство за Пиняева — нагрузки большие, играет много, рывки затяжные. Ход матча предопределило удаление Митая, оба раза защитник терял позицию и вынужден был фолить. Дурные какие-то фолы, на суете. Если бы Митай не трогал соперников, там было кому встречать. А в итоге спешил, получал карточки.
В итоге ЦСКА получил преимущество, имел много моментов, выглядел хорошо, но «Локо» своим терпением как будто усыпил соперника. В таких играх надо добивать соперника, потому что чем дальше, тем больше риск случайного ответного гола», — приводит слова Игоря Шалимова «РБ Спорт».
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