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Бышовец: сейчас в РПЛ нет тренеров, стоявших у истоков договорных матчей. Но их дело живёт

Бышовец: сейчас в РПЛ нет тренеров, стоявших у истоков договорных матчей. Но их дело живёт
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Российский тренер Анатолий Бышовец высказался о судействе в Российской Премьер-Лиге.

«Не могу сказать о своём впечатлении о судействе в матче «Крыльев Советов», поскольку смотрел другую встречу. Но в целом трудно отличить низкий уровень судейства от предвзятости. В российском футболе и то и другое — на неприемлемом уровне. Предвзятость арбитров в нашем футболе никогда не прекращалась. Были периоды, когда мы боролись с договорными матчами, даже били пенальти мимо ворот, чтобы избежать договорного результата. Сегодня мы можем вспоминать об этом как о самом печальном. Многое трансформировалось. Сейчас в РПЛ нет тренеров, стоявших у истоков договорных матчей. Но их дело живёт.

Как бороться с таким судейством? У одного древнего философа есть выражение: «Должности судей покупаются, а на приговорах — окупаются». Приговоры здесь можно заменить на отдельные матчи, и становится вполне понятно. Практически невозможно бороться с этим», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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