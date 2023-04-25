Артета — о матче с «Манчестер Сити»: вера в успех есть, мы действительно хотим победить

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити» в рамках английской Премьер-лиги.
«Если мы победим завтра вечером, мы не выиграем чемпионат, это точно. Это немного изменит процентное соотношение шансов, но с учётом того, что останется ещё пять игр, это всё равно будет очень сложно.
Мы хотели сократить отставание от них настолько, насколько могли, и теперь мы боремся с ними. Мы знали, что нам придётся ехать на «Этихад». Это определит сезон? Нет.
Менталитет играет огромную роль. Очевидно, что вера в успех есть. Когда я смотрю на то, как парни тренируются и как реагируют, на настроение в раздевалке и на то, как они защищают друг друга, я вижу, что мы действительно хотим победить.
Мы собираемся показать это снова завтра вечером. Но мы должны проявить себя в нужный момент с правильным подходом. Это должна быть совершенная игра, потому что именно этого требует этот последний уровень — абсолютного совершенства», — приводит слова Артеты Sky Sports.
26 апреля «Манчестер Сити» на своём поле примет «Арсенал» в матче 33-го тура английской Премьер-лиги. Лондонский клуб с 75 очками возглавляет таблицу, «горожане» отстают на пять очков, но имеют две игры в запасе.
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