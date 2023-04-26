Агирре: говорю игрокам, что они избранные, большинство людей зарабатывают 500 евро в месяц

Главный тренер «Мальорки» Хавьер Агирре заявил, что считает футболистов избранными, поскольку у них есть возможность зарабатывать намного больше, чем среднестатистические люди.

«Большая часть людей проводит по 10 часов в день в офисе, зарабатывая за это 500 евро в месяц. Футболист за участие в матче или за то, что надел бутсы, зарабатывает 2 тысячи евро в месяц, и им этого кажется мало. Я всегда говорю игрокам, что они избранные, потому что внешняя реальность другая. А футбольный мир — пузырь», — приводит слова Агирре Football Espana.

Мексиканский тренер Хавьер Агирре возглавляет «Мальорку» с 2022 года. Помимо мексиканских и испанских клубов, в его послужном списке есть сборные Японии, Египта и Мексики.