Агирре: говорю игрокам, что они избранные, большинство людей зарабатывают 500 евро в месяц
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Главный тренер «Мальорки» Хавьер Агирре заявил, что считает футболистов избранными, поскольку у них есть возможность зарабатывать намного больше, чем среднестатистические люди.
«Большая часть людей проводит по 10 часов в день в офисе, зарабатывая за это 500 евро в месяц. Футболист за участие в матче или за то, что надел бутсы, зарабатывает 2 тысячи евро в месяц, и им этого кажется мало. Я всегда говорю игрокам, что они избранные, потому что внешняя реальность другая. А футбольный мир — пузырь», — приводит слова Агирре Football Espana.
Мексиканский тренер Хавьер Агирре возглавляет «Мальорку» с 2022 года. Помимо мексиканских и испанских клубов, в его послужном списке есть сборные Японии, Египта и Мексики.
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