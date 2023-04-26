Анчелотти: с точки зрения игры в обороне мы провели плохой матч

Главный тренер мадридского «Реала» раскритиковал игру своей команды в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Жироной» (2:4)

«Тяжёлая ночь, особенно когда проигрываешь вот так. С точки зрения игры в обороне мы провели плохой матч. Это было ключевым моментом. Сегодня команда не играла, и мы старались повлиять на ситуацию за счёт командой игры. Очень низкий уровень во всех смыслах. Команда нервничала.

Поражения не бывают приятными, но случается, что из них можно извлечь пользу. Без надёжной игры в обороне побеждать проблематичней. Сегодня привычной надёжности в защите у нас не было. Если игроки этого не поняли, я буду повторять это каждый день», — цитирует Анчелотти издание Marca.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на 11 очков и сыграв на один матч больше.