Мусаев — о Сафонове: он надёжный, с таким вратарём ты можешь выиграть любой матч

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о прогрессе вратаря команды Матвея Сафонова.

«Большая часть заслуг в этой области принадлежит тренерам вратарей. С Сафоновым большую работу проделали Алексей Антонюк и Михаил Савченко. Я очень многое в работе с голкиперами доверяю тренерам вратарей. Доверяю методикам, которые они выбирают.

Для меня во вратаре главное — его психологическая устойчивость. Сафонов, как и все, может ошибиться. Но он никогда не ошибётся два раза. Не будет переживать, замыкаться. Сделает выводы и продолжит играть. Сафонов — надёжный. Он не только своё берёт в игре, но ещё и много выручает одноклубников по ходу матча. У него нет мандража перед играми с сильными соперниками. Он всегда спокоен, и это внушает спокойствие защитникам, всей команде и тренеру. Когда у тебя есть такой вратарь, ты понимаешь, что можешь выиграть любой матч», — приводит слова Мусаева «Московский комсомолец».