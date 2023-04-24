Президент РПЛ ответил на вопрос о возможном изменении формата проведения чемпионата

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев ответил на вопрос о возможном изменении формата проведения чемпионата.

«Вопроса смены формата РПЛ в повестке дня общего собрания лиги нет. В частных разговорах ряд клубов поднимает вопросы форматов Кубка и чемпионата, но нет единодушия. Я говорю о том, что необходимо этот диалог вести. Не по отдельности, а всем вместе собраться и обсудить за столом. С учётом того, что следующий сезон стартует довольно скоро, вряд ли стоит ожидать смены формата, но такая работа должна идти. Ключевая позиция здесь у клубов. Они должны определяться с тем, как играть. Главное: если какие-то изменения и производить, то так, чтобы был консенсус. Важно также учитывать договорённости с партнёрами и вещателем», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.