Гинер: ФИФА обязала «Вест Хэм» заплатить за Влашича, но государственный банк запрещает

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал ситуацию с выплатами за трансфер хорватского полузащитника Николы Влашича, который перешёл в «Вест Хэм Юнайтед» летом 2021 года.

«Пришёл ответ от «Вест Хэма» по выплате за Влашича. Их государственный банк запрещает платить. Подавали ли апелляцию на решение ФИФА? Нет, но по решению ФИФА они проиграли. Ответ пришёл, что Центробанк запрещает платить. Если у них появилась какая-то возможность не платить, они будут всё использовать. Они бы платили сегодня, но, к сожалению, дождь пошёл. Вчера солнце было, они не успели, а сегодня — дождь.

Решение ФИФА — не указ? Ну почему? Указ. Думаю, будет следующий запрет на регистрацию, снятие. Тогда и банк, и дождь — наладится всё», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.