Главный тренер «Торино» прокомментировал слухи о будущем Миранчука и Влашича в клубе

Главный тренер итальянского «Торино» Иван Юрич прокомментировал информацию о том, что туринцы не будут выкупать полузащитников Николу Влашича и Алексея Миранчука, находящихся в команде в аренде из «Вест Хэма» и «Аталанты» соответственно.

«Какое будущее у Влашича и Миранчука в «Торино»? Я предпочитаю иметь в своём составе как можно больше игроков, с которыми уже работал. Когда вы работаете с футболистами в течение года, они часто прогрессируют в следующем сезоне. Чем больше игроков мы сохраним, тем лучше», — приводит слова Юрича Football Italia.

Ранее в туринских СМИ сообщили, что «Торино» не будет активировать опции выкупа Миранчука за € 13 млн и Влашича за € 15 млн. Футболисты будут вынуждены вернуться в свои клубы.