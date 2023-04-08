Главный тренер «Торино» прокомментировал слухи о будущем Миранчука и Влашича в клубе
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Главный тренер итальянского «Торино» Иван Юрич прокомментировал информацию о том, что туринцы не будут выкупать полузащитников Николу Влашича и Алексея Миранчука, находящихся в команде в аренде из «Вест Хэма» и «Аталанты» соответственно.
«Какое будущее у Влашича и Миранчука в «Торино»? Я предпочитаю иметь в своём составе как можно больше игроков, с которыми уже работал. Когда вы работаете с футболистами в течение года, они часто прогрессируют в следующем сезоне. Чем больше игроков мы сохраним, тем лучше», — приводит слова Юрича Football Italia.
Ранее в туринских СМИ сообщили, что «Торино» не будет активировать опции выкупа Миранчука за € 13 млн и Влашича за € 15 млн. Футболисты будут вынуждены вернуться в свои клубы.
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