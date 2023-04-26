La Gazzetta dello Sport: Леау отказал «Челси» и «Реалу» и продлит контракт с «Миланом»
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Нападающий «Милана» Рафаэл Леау не заинтересован в переходе в «Челси» или «Реал» и намерен продолжить выступления за миланский клуб.
23-летний португальский форвард не заинтересован в смене клуба и отклонил поступившие предложения «Челси» и «Реала». Леау счастлив в «Милане», хочет остаться и готов продлить контракт, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Действующий контракт футболиста с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Сообщается, что стороны уже начали переговоры о продолжении сотрудничества.
В текущем сезоне итальянской Серии А Леау принял участие в 29 матчах, забил 12 мячей и стал автором шести результативных передач. Также на его счету один гол и четыре голевых передачи в десяти матчах Лиги чемпионов.
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