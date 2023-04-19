Рафаэл Леау высказался о выходе «Милана» в полуфинал Лиги чемпионов

Нападающий итальянского «Милана» Рафаэл Леау высказался о выходе команды в полуфинал Лиги чемпионов. Вчера, 18 апреля, в ответном матче 1/4 финала «Милан» сыграл вничью с «Наполи» со счётом 1:1. Команда Леау прошла дальше по сумме двух матчей — 2:1.
«Знаю, что могу решать исход матчей. Но, если не забиваю, есть партнёры, которые могут забить. Я рад быть здесь. Рад, что играю в футболке этого клуба. Нет слов, чтобы выразить всё, что я испытываю к тем, кто работает со мной. Я хорошо сыграл в чемпионате в прошлом сезоне и хотел показать, что могу хорошо играть и в Лиге чемпионов.
Хочу мечтать, как и все игроки «Милана». Мы хотим выиграть Лигу чемпионов и стали на шаг ближе к этому. Надо пытаться до последнего», — приводит слова Леау официальный сайт УЕФА.
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