Гендиректор «Динамо» Пивоваров возглавит рабочую группу по обсуждению структуры РПЛ

На общем собрании Российской Премьер-Лиги принято решение о создании рабочей группы по обсуждению структуры соревнований (чемпионат, Кубок, Суперкубок), которую возглавит генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.
Сегодня, 26 апреля, в отеле Hyatt Regency в Москве проходит общее собрание РПЛ.
В повестке значатся следующие пункты:
1. О структуре календаря РПЛ сезона-2023/2024.
2. О подготовке к сезону-2023/2024.
3. О выборе игровых мячей для сезона-2023/2024.
4. О вопросах судейства РПЛ.
5. О выборе делегата от АФК «РПЛ» для участия в очередной конференции РФС.
6. Об утверждении Положения о правлении АФК «РПЛ».
7. О выборе аудиторской компании.
8. О выборе кандидатов в исполком РФС от АФК «РПЛ».
Турнирную таблицу РПЛ сезона-2022/2023 возглавляет «Зенит» (58). Второе место занимает «Ростов» (49), третье — «Спартак» (48).
- 26 апреля 2023
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