Антон Бобёр высказался о низкой результативности Писарского в «Крыльях Советов»
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр высказался о нападающем самарской команды Владимире Писарском, который ярко проявлял себя в «Оренбурге», но за семь последних матчей в «Крыльях» не забил ни одного гола.
«Считаю, что у него такие же проблемы, как и у команды – психологические. «Крыльям» не хватает одной победы для уверенности в своих действиях. После выигранного матча у команды снова начнут залетать мячи в ворота, в том числе и у Писарского. Владимиру просто нужно забить, тогда у него всё наладится», – приводит слова Антона Бобра Metaratings.
Напомним, в сезоне-2022/2023 Писарский провёл за «Оренбург» 19 матчей во всех турнирах и забил 20 голов, после чего перешёл в «Крылья Советов».
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