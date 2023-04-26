Мостовой: Писарскому нужно меньше говорить, а больше работать

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о нападающем «Крыльев Советов» Владимире Писарском, который ярко проявлял себя в «Оренбурге», но за семь последних матчей в «Крыльях Советов» не забил ни одного гола.
«Писарский давно не забивает, со стороны трудно назвать причину этого. Возможно, вознесли его высоко и голова закружилась, к себе требования поубавил. Нужно меньше говорить, а больше работать и работать. Но у нападающих бывают серии, когда не забивают. Потенциал на следующий сезон? Не знаю, человек год назад появился вообще, ему всего 27 лет», — приводит слова Александра Мостового Metaratings.
Напомним, в сезоне-2022/2023 Писарский провёл за «Оренбург» 19 матчей во всех турнирах и забил 20 голов, после чего перешёл в «Крылья Советов».
- 26 апреля 2023
-
14:09
-
14:00
-
13:45
-
13:37
-
13:34
-
13:32
-
13:27
-
13:25
-
13:15
-
13:12
-
13:03
-
13:00
-
12:57
-
12:49
-
12:44
-
12:37
-
12:32
-
12:27
-
12:24
-
12:15
-
12:11
-
12:08
-
12:03
-
12:00
-
11:56
-
11:52
-
11:45
-
11:45
-
11:40
-
11:33
-
11:31
-
11:10
-
11:10
-
11:00
-
10:54