Мостовой: Писарскому нужно меньше говорить, а больше работать

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о нападающем «Крыльев Советов» Владимире Писарском, который ярко проявлял себя в «Оренбурге», но за семь последних матчей в «Крыльях Советов» не забил ни одного гола.

«Писарский давно не забивает, со стороны трудно назвать причину этого. Возможно, вознесли его высоко и голова закружилась, к себе требования поубавил. Нужно меньше говорить, а больше работать и работать. Но у нападающих бывают серии, когда не забивают. Потенциал на следующий сезон? Не знаю, человек год назад появился вообще, ему всего 27 лет», — приводит слова Александра Мостового Metaratings.

Напомним, в сезоне-2022/2023 Писарский провёл за «Оренбург» 19 матчей во всех турнирах и забил 20 голов, после чего перешёл в «Крылья Советов».