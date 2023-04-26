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Общее собрание РПЛ не согласовало повышение вознаграждения судьям

Общее собрание РПЛ не согласовало повышение вознаграждения судьям
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Общее собрание РПЛ не согласовало повышение вознаграждения судьям и инспекторам, работающим на матчах чемпионата России. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.

Отмечается, что предложение отправлено на доработку.

Сегодня, 26 апреля, в отеле Hyatt Regency в Москве проходит общее собрание РПЛ.

В повестке значатся следующие пункты:

1. О структуре календаря РПЛ сезона-2023/2024.
2. О подготовке к сезону-2023/2024.
3. О выборе игровых мячей для сезона-2023/2024.
4. О вопросах судейства РПЛ.
5. О выборе делегата от АФК «РПЛ» для участия в очередной конференции РФС.
6. Об утверждении Положения о правлении АФК «РПЛ».
7. О выборе аудиторской компании.
8. О выборе кандидатов в исполком РФС от АФК «РПЛ».

Турнирную таблицу РПЛ сезона-2022/2023 возглавляет «Зенит» (58). Второе место занимает «Ростов» (49), третье — «Спартак» (48).

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