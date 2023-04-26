Интерес «Реала» к Джеймсу ослабел из-за его многочисленных травм

Желание руководства «Реала» подписать защитника «Челси» Риса Джеймса ослабело из-за большого количества травм у футболиста, сообщает AS.

По сообщениям AS, «Реал» интересовался игроком лондонского клуба, но из-за постоянных травм интерес руководства Мадрида к игроку снизился. Это может стать одной из причин отказа от попыток подписать игрока.

В текущем сезоне 23-летний игрок лондонского клуба пропустил 26 матчей. К тому же Джеймс не сыграет до конца мая: он получил травму по ходу ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом». Это повреждение не позволит ему выйти на поле по ходу нынешнего сезона. Травма в игре с «Реалом» стала для Джеймса уже пятой в сезоне.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии на счету Джеймса 16 матчей, в которых он отметился одним голом и одной голевой передачей.