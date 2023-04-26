Сергей Семак рассказал, что к нему был интерес со стороны других клубов

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о желании попробовать свои силы в другом клубе.
«Драйв в «Зените» не утихает. Амбиции попробовать себя в другой лиге? На сегодня – нет. Все мысли связаны с «Зенитом». А эмоциональная составляющая всегда на должном уровне.
Что касается того, выходили ли на меня из других клубов, то серьёзных разговоров не было. Интерес присутствовал. Но это не переросло во что-то глобальное. Ситуация быстро изменилась. Тренерский рынок мониторится. Но здесь важна не только квалификация, но и лига, в которой ты работаешь. Включается коэффициент сложности чемпионата. И момент адаптации к той же Европе», – сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Полностью интервью с Семаком читайте на «Чемпионате» завтра, 27 апреля.
- 26 апреля 2023
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