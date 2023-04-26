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Семак: этот сезон на сегодня самый успешный для «Зенита» по результату и качеству игры

Семак: этот сезон на сегодня самый успешный для «Зенита» по результату и качеству игры
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак проанализировал выступление команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Самый ли успешный этот сезон по результату и качеству игры? На сегодняшний день – да. Наша игра смотрится более стабильно и цельно – это касается и обороны, и атаки, откуда вытекает большое количество забитых мячей. Как следствие – рекордное количество очков.

Мы действительно достигли хороших показателей. Например, уже третий год подряд к 22-му туру забиваем 50 и более мячей (в сезоне 2020/2021 команда к 22-му туру забила 50 мячей, в сезоне 2021/2022 – 54 мяча, сейчас – 57 мячей. – Прим. «Чемпионата»). Для наших болельщиков это важный показатель.

Мы делаем максимум из того, что можем на определённый момент времени. В первый сезон надо было понять, что делать с имеющимися футболистами. Их было около 35. Отобрали нужных и с того момента старались в каждое трансферное окно усиливать состав несколькими игроками. В первую зиму пригласили Ракицкого, Барриоса, Азмуна. Ещё через полгода пришли ещё несколько футболистов, которые сейчас среди лидеров. И так работа идёт шаг за шагом.

Были и два коронавирусных сезона, когда в ответственных матчах приходилось использовать молодых игроков. Проблемы были всегда. Но стараемся держать уровень, который сами же установили. И становиться лучше», – сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полностью интервью с Семаком читайте на «Чемпионате» завтра, 27 апреля.

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